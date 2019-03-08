Kamyonet kasasındaki lastikleri tutmak için canını böyle hiçe saydı Haberi

-KAMYONET ARKADAN DETAY



( SAKARYA )- Otomobil lastikler düşmesin diye trafikte tehlike saçtı- Kamyonetin kasasına yüklenmiş lastikleri tutmak için duran genç canından olacaktı SAKARYA



- Sakarya’nın Erenler ilçesinde kamyonetin kasasına yüklenmiş lastikleri tutmak için duran genç tehlike saçtı. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu tarafından kaydedildi. Edinilen bilgilere göre, Erenler ilçesi Erenler Mahallesi 206. Sokak istikametinden şehir merkezi istikametine giden bir kamyonetin kasasına lastikler yüklendi. Seyir halinde olan kamyonun kasasındaki lastikleri tutmak isteyen genç trafikte tehlike saçtı. Durumu gören vatandaşlar anları cep telefonuna saniye saniye kaydetti.



