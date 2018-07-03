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03 Temmuz 2018 Salı günü yayınlandı
Kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı - ADANA

Kamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı - ADANA

- Güvenlik kamerasında: kamyonetin yayalara çarpması - Olay yerinden genel ve detay - Vatandaşların tepki göstermesiKamyonet kaldırımdaki yayalara çarptı: 3 yaralı - Adana ’da, direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonetin, bir iş yerinin önünde oturdukları sırada çarptığı 2'si çocuk 3 kişi yaralandı - Kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.ADANA (AA) - Adana ’da, direksiyon hakimiyeti kaybolan kamyonetin, bir iş yerinin önünde oturdukları sırada çarptığı anne ve 2 çocuğu yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yunus Emre A. (19) yönetimindeki 01 AEF 82 plakalı kamyonet, merkez Seyhan ilçesi Barış Caddesi’nde direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu iş yerinin önünde oturan vatandaşlara çarptı.Daha sonra iş yerinin yan tarafında bulunan duvara çarparak duran kamyonetin sürücüsü kazadan yara almadan kurtuldu.İş yerinin önünde oturan Ayşe Barut (32) ve çocukları Ali Barut (12) ile Eyüp Barut (2) ise ağır yaralandı.Yaralı anne ve kardeşler, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.Yaralı yakınlarının tepki gösterdiği sürücü Yunus Emre A, gözaltına alınarak Şakirpaşa Polis Merkezine götürüldü.Mahalle sakinleri, caddenin bazı bölümlerinde kaldırım olmaması nedeniyle insanların yolda yürümek zorunda kaldığını ve bu yüzden bir çok kez yaralamalı kaza yaşandığını belirterek tepki gösterdi.Öte yandan, kaza anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.​

Hastane Kamera Güvenlik Kamerası Direksiyon 

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