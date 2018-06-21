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21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet iş yerinin mescidine girdi: 3 ölü 2 yaralı - ADIYAMAN

Kamyonet iş yerinin mescidine girdi: 3 ölü 2 yaralı - ADIYAMAN

- Kaza yeri görüntüsü - Yaralıların çıkarılması - Hastaneye kaldırılması - Afad ve itfaiyenin çalışmasından detay görüntülerKamyonet iş yerinin mescidine girdi: 3 ölü 2 yaralıADIYAMAN (AA) - Adıyaman 'ın Kahta ilçesinde, kamyonetin bir iş yerinin mescidine girmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.Nusret Çevik idaresindeki 63 K 4104 plakalı inşaat malzemesi taşıyan kamyonet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Atatürk Barajı yolundaki bir lokantanın içinde yer alan mescit bölümüne girdi.Kazada, araçta bulunan Yunus Acıyan ve Vatan Polat olay yerinde hayatını kaybetti.Ağır yaralanan sürücü Çevik ile kaza sırasında mescitte bulunan Engin Polat ve Bünyamin Avcı, 112 Acil Servis ekiplerince Kahta Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralılardan sürücü Nusret Çevik, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.Diğer yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mescid İnşaat Malzemesi Direksiyon 

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