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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - ERZİNCAN

Kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralı - ERZİNCAN

- Kaza yerinden genel ve detay görüntü - Polis ve jandarma ekiplerin kaza yerinde inceleme yapması Erzincan 'da kamyonet ile traktör çarpıştı: 3 yaralıERZİNCAN (AA) - Erzincan 'da kamyonetin traktörle çarpışması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.Burhan Dülgeroğlu'nun (75) kullandığı 58 FT 783 plakalı traktör ile Ömer Abdulbaki Kıyak (25) idaresindeki 38 BH 601 plakalı kamyonet, Refahiye - Erzincan kara yolu Yurtbaşı mevkinde çarpıştı.Kazada her iki sürücünün yanı sıra traktördeki Mustafa İncesulu (85) da yaralandı.Yaralılar, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.Bu kişilerden Burhan Dülgeroğlu ile Mustafa İncesulu'nun hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma 

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