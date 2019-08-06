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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

Kamyonet ile ticari taksi kafa kafaya çarpıştı: 6 yaralı

olay yeri

Ticari Taksi Hastane Jandarma Aski 

-araçlardan detay
-araçların kaldırılması
-genel ve detay

( ELAZIĞ ) ELAZIĞ

- Elazığ’da kamyonet ile ticari taksinin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza, Elazığ-Baskil karayolunun 10’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 23 ET 39 plakalı kamyonet ile S.A. yönetimindeki 23 T 0347 plakalı ticari taksi kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.
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