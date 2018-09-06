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06 Eylül 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - KARAMAN

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralı - KARAMAN

- Yaralılardan görüntü - Kaza yapan araçlardan görüntü - Trafiğe kapanan yoldan görüntüKamyonet ile otomobil çarpıştı: 9 yaralıKARAMAN (AA) - Karaman 'da, kamyonet ile otomobilin çarpıştığı kazada 9 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Karaman - Kılbasan Karayolu'nun 2. kilometresinde, Oğuzhan Parlar (23) yönetimindeki 51 AAF 391 plakalı otomobil ile Recep Yıldız (25), idaresindeki 70 AD 440 plakalı kamyonet çarpıştı.Kazada her iki aracın sürücüsü ile otomobildeki Ali Naci Günvar (47), Yunus Ovalı (25), Himmet Berk U. (16) ile kamyonetteki Fatih Müjde, Fırat Yıldız, Vehbi Yüksel ve Azad Çelik yaralandı.Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesi ve özel hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan yol, yeniden ulaşıma açıldı.Tedavi altına alınan yaralıların ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Hastane Bild Özel Hastaneler 

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