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27 Mart 2018 Salı günü yayınlandı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - İZMİR

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralı - İZMİR

- Kaza yerinden görüntüler - Jandarma ekiplerinden görüntü - Kaza anı İzmir 'de kamyonet ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 1 yaralıİZMİR (AA) - İzmir 'in Ödemiş ilçesinde, kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu, 3 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ödemiş'ten Tire yönüne giden Melih Delgin'in (26) kullandığı 35 D 6922 plakalı otomobil ile İzmir Büyükşehir Belediyesine taşeron iş yapan firmaya ait Anıl K. (31) yönetimindeki 34 AEL 995 plakalı kamyonet Ovakent Mahallesi Çatalarmut mevkisinde çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Burhan Usul (26) ve Nazım Korkmaz (38) olay yerinde hayatını kaybetti, Mustafa Er (25) ise ağır yaralandı.Er, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ödemiş Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.Kamyonet sürücüsü, jandarma tarafından gözaltına alındı.

Jandarma 

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