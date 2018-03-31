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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 2 ölü, 8 yaralı

Olay yerinden detay

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Hastane Jandarma 


- Adana-Gaziantep otoyolunda sola manevra yapan kamyonet ile otomobil çarpıştı. Kazada her iki araçta bulunan 2 kişi ölürken, 8 kişi yaalandı. Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'ten Adana istikametine seyir halinde bulunan ve sürücüsü öğrenilemeyen 34 JK 6369 plakalı otomobil, sürücüsü bilinmeyen ve anı istikamette syir halinde bulunan 27 GE 705 plakalı kamyonete çarptı. Kamyonetin otoyolda Gaziantep yönüne dönüş için sola manevra yaptığı esnada meydana gelen kazada, ismi henüz tespit edilemeyen ve araçlarda 2 kişi öldü. Ayn kazada araçlarda 8 kişi yaralandı.Yaralılar ambulanslarla kaldırılarak kentteki hastanelerde tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle kısa süreli trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılması ile yeniden ulaşıma açılırken kazayla ilgili jandarma inceleme yaptı.
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