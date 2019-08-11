Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı Video

-Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

-Kaza sonrası detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Diyarbakır kara yolunun Mezarlık Kavşağı mevkisinde meydana geldi. Abdullah Sakat'ın (35) kullandığı 27 UU 021 plakalı kamyonet, Mehmet G., idaresindeki 34 DR 5582 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, ihbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralılardan Sakat yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kaza nedeniyle trafik kontrollü olarak sağlandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

