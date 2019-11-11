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11 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı

kaza yeri yaralının sevki

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 


- Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre İslahiye ilçesine bağlı Cumhuriyet mahallesi Hakkı Demirel Caddesi üzerinde Y. T.'nin (19) kullandığı 27 SU 369 plakalı motosiklet ile Santral Caddesi’ne seyir halinde olan Suriye uyruklu H. H. idaresindeki 31 NU 946 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Talay, olay yerine çağrılan 112 sağlık ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Emniyet Kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
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