Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - SAMSUN

- Samsun 'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı - 1 ölü - Kaza yapan araçtan görüntü Samsun 'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Havza ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.Kadir Tekkeşinoğlu (42) idaresindeki 55 AZH 07 plakalı motosiklet, Samsun - Ankara karayolu Hamamayağı kavşağında Bülent Erdoğan'ın (46) kullandığı 55 HS 370 plakalı ekmek servisi olarak kullanılan kamyonet ile çarpıştı.Kazada motosikletten düşerek ağır yaralanan Tekkeşinoğlu, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.