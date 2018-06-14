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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - SAMSUN

Kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölü - SAMSUN

- Samsun 'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı - 1 ölü - Kaza yapan araçtan görüntü Samsun 'da kamyonet ile motosiklet çarpıştı: 1 ölüSAMSUN (AA) - Samsun 'un Havza ilçesinde kamyonet ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.Kadir Tekkeşinoğlu (42) idaresindeki 55 AZH 07 plakalı motosiklet, Samsun - Ankara karayolu Hamamayağı kavşağında Bülent Erdoğan'ın (46) kullandığı 55 HS 370 plakalı ekmek servisi olarak kullanılan kamyonet ile çarpıştı.Kazada motosikletten düşerek ağır yaralanan Tekkeşinoğlu, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

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