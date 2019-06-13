Kamyonet ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı Haberi

-Kaza yapan araç

-Araç demirlerinin kesilmesi

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( DİYARBAKIR ) DİYARBAKIR



- Diyarbakır’da, kamyonet ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Araçta sıkışan bir kişi, itfaiye ekipleri tarafından demirlerin kesilmesi sonucu kurtarıldı. Olay, Diyarbakır-Mardin karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre plakası öğrenilemeyen kamyonet, önündeki minibüse çarptı. 4 kişinin yaralandığı kazada bir kişi kamyonette sıkıştı. Araçta sıkışan yaralı, itfaiye ekiplerinin demirleri kesmesi sonucu çıkarıldı. Çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastanelere kaldırdı. Kaza nedeni ile bir süre kapanan yol güvenliğin sağlanmasının ardından tekrar açıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

