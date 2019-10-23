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23 Ekim 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonet ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

Kamyonet ile çarpışan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı

yaralıya müdahale

Hastane Tahkikat Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Motosiklet Sürücüsü 

-kaza yeri.

( BURSA ) BURSA

- Bursa'nın İznik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında lokantada kuryelik yapan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Kaza, akşam saat 19.30 sıralarında Boyalıca köyü ürün toplama merkezi girişinde meydana geldi. Orhangazi karayolundan ürün alım merkezine giriş yapmak üzere olan Mehmet Tufan idaresindeki kamyonete, karşı istikametten gelmekte olan 16 RBM 96 plakalı motosikletin sürücüsü E.B (17), çarparak ağır yaralandı. Kaza yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin müdahale ettiği genç sürücü, İznik Devlet Hastanesi hastanesine sevk edildi. Yaralı gencin durumunun ağır olduğu öğrenilirken, kamyonet sürücüsü Mehmet Tufan, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarma kazayla ilgili tahkikat başlattı.
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