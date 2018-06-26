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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Kamyonet hırsızlığı şüphelisi yakalandı - İSTANBUL Haberi

Kamyonet hırsızlığı şüphelisi yakalandı - İSTANBUL Haberi

- Güvenlik kamerası - Şüphelinin tutuklanmasıKamyonet hırsızlığı şüphelisi yakalandı - Ümraniye'de anahtarı üzerinde park edilen mermer yüklü kamyonetin çalınma anları güvenlik kamerasına yansıdıİSTANBUL (AA) - Ümraniye'de park halinde üzerinde kontak anahtarı bırakılan kamyoneti çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.Alınan bilgiye, 26 Mayıs'ta Dudullu'da Mustafa Güneş, kamyonetindeki mermerleri boşaltmak için aracını park etti. Üzerinde kontak anahtarını bırakıp aracın yanından bir süreliğine ayrılan Güneş, döndüğünde aracın çalındığını fark etti. Güneş, durumu polise bildirerek şikayetçi oldu.Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı.Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin kimliğini tespit etti. Şüphelinin adresine düzenlenen baskında şüpheli Murat K. yakalanırken, adreste mermer yüklü kamyonet ele geçirildi. Kamyonet sahibi Güneş'e teslim edildi.Kamyonetin çalınma anları ise güvenlik kameralarınca kaydedildi. Görüntülerde şüphelinin kamyonetin etrafında gezinerek etrafı gözlemlediği ve kamyoneti çalma anları görülüyor.Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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