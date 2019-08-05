Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonet evin duvarına çarptı: 2 yaralı - YALOVA

Kamyonet evin duvarına çarptı: 2 yaralı - YALOVA

- Kaza yerinden görüntüler - Görgü tanığının kazayı anlatmasıKamyonet evin duvarına çarptı: 2 yaralıYALOVA (AA) - Yalova 'da kontrolden çıkan kamyonetin iki katlı evin duvarına çarparak devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında, 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yalova - Çınarcık kara yolunda seyreden Mustafa Dalgalı (34) yönetimindeki 77 AAJ 771 plakalı kamyonet, Çınarcık ilçesine bağlı Koru beldesindeki Harb - İş mevkisi yakınlarında yoldan çıktı. Kamyonet, iki katlı bir evin duvarına çarptı.Çarpmanın şiddetiyle savrulan kamyonet, evin yanında bulunan çiçekçi tezgahını yıkarak devrildi.Kazada sürücü Mustafa Dalgalı ile aynı araçta bulunan Köksal Aktaş yaralandı.Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekibi tarafından Yalova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Trafik Kazası Trol 

İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı