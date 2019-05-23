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23 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamyonet elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - KONYA

Kamyonet elektrik direğine çarptı: 1 ölü, 1 yaralı - KONYA

- Kamyonet elektrik direğine çarptı - 1 ölü, 1 yaralı - Olay yerinden detaylar - Kazada yaşamını yitiren Muhammet Esat Güneş'in naaşının cenaze aracına konulmasıKONYA (AA) - Konya 'da elektrik direğine çarpan kamyonetteki bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.Sadık Arabacı idaresindeki Meram Elektrik Dağıtım AŞ'ye (MEDAŞ) ait 34 BCG 960 plakalı kamyonet, merkez Karatay ilçesi Saracoğlu Caddesi'nde yol kenarındaki elektrik direğine çarptı.Kazada, Muhammet Esat Güneş (19) yaşamını yitirdi. Araçta sıkışan Güneş'in cesedi, polis ve çevredeki vatandaşların yardımıyla çıkarılarak Konya Numune Hastanesi morguna gönderildi.Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Konya Numune Hastanesine kaldırıldı.Kazayı gören bazı MEDAŞ çalışanları gözyaşı döktü.

Polis Elektrik Direği Cenaze Cenaze Aracı Gözyaşı 

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