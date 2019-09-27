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27 Eylül 2019 Cuma günü yayınlandı
Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - ADANA

Kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - ADANA



: - Kaza yapan araç - Ekiplerin çalışması - Cenaze aracının gelişi - Kaymakam Bayram Yılmaz'ın olay yerinde incelemede bulunması - Kamyonetin çarptığı elektrik direği Adana 'da kamyonet duvara çarptı: 3 ölü, 1 yaralı - Ceyhan ilçesinde, kamyonetin duvara çarpması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'nın Ceyhan ilçesinde, kamyonetin duvara çarpması sonucu 3 kişi öldü, bir kişi yaralandı.Abdulbaki Özbay idaresindeki 01 FC 644 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle, Toktamış Mahallesi yolunda, önce elektrik direğine ardından bir çırçır fabrikasının duvarına çarptı.Sürücü Abdulbaki Özbay ile kamyonetteki Baki Özbay ve Sercan Esen yaşamını yitirdi. Esat Esen ise yaralandı.Yaralı, kaza yerine çağırılan ambulansla Ceyhan Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.Kaymakam Bayram Yılmaz da kazanın ardından olay yerine gelerek incelemede bulundu.

Çırçır Fabrikası Fabrika Elektrik Direği Direksiyon 

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