Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyonet, doğalgaz taşıyan tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kamyonet, doğalgaz taşıyan tıra arkadan çarptı: 1 ölü, 1 yaralı

Kazanın olduğu bölgeden genel detay

Doğalgaz Trafik Kazası Kırmızı Işık Kışla 

-Yaralıların çıkarılır
-Ölen kişinin çıkarılması
-Çevredeki vatandaşların Bakışları
-Genel, detaylar

( MUĞLA )- Milas-Bodrum karayolunda korkunç kaza MUĞLA

- Milas-Bodrum karayolunda meydana gelen trafik kazasında sıkıştırılmış doğalgaz taşıyan tıra arkadan çarpan kamyonette bulunan 1 kişi hayatını kaybetti. Facianın eşiğinden dönülen kazada güvenlik nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapandı. Milas’tan Bodrum istikametine ilerleyen CNG tüpü (sıkıştırılmış doğalgaz), yüklü 35 AZ 9812 plakalı tır Koru Mahallesi'nde kırmızı ışıkta durdu. Aynı yönde seyreden Melih Arslan (30) yönetimindeki 34 BCN 380 plakalı kamyonet kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı. Kazada, araçta yolcu olarak bulunan Ergün Görgün (54) olay yerinde hayatını kaybetti. 75. Yıl Milas Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan kamyonet sürücüsünün tedavisinin devam ettiği ve durumunun ağır olduğu öğrenildi. Facianın eşiğinden dönülen kaza sonrası Milas-Bodrum karayolu güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Azeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldıAzeri gazını Türkiye'den Avrupa'ya taşıyacak TANAP açıldı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı