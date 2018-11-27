Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
27 Kasım 2018 Salı günü yayınlandı
Kamyonet devrildi: 6 yaralı - ŞANLIURFA

Kamyonet devrildi: 6 yaralı - ŞANLIURFA

- Ambulansların hastaneye gelmesi - Yaralıların sedyede acil servise alınması - Hastaneye gelen belediye çalışanları - Acil servis ve ambulanslardan görüntü - Jandarma ekipleri Şanlıurfa 'da kamyonet devrildi: 6 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Büyükşehir Belediyesi işçilerini taşıyan Hüseyin Al idaresindeki 06 FM 5094 plakalı kamyonet, Ergen Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile Mehmet Akansel, Yusuf Bağmancı, Mehmet Bayakbaya, Nedim Başıbeyaz ve Recep Çiftçi yaralandı.Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Acil Servis Hastane 

İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Kilis'e Suriye'den Roket AtıldıKilis'e Suriye'den Roket Atıldı
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı