Kamyonet devrildi: 6 yaralı - ŞANLIURFA

- Ambulansların hastaneye gelmesi - Yaralıların sedyede acil servise alınması - Hastaneye gelen belediye çalışanları - Acil servis ve ambulanslardan görüntü - Jandarma ekipleri Şanlıurfa 'da kamyonet devrildi: 6 yaralıŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa 'nın Siverek ilçesinde, kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Büyükşehir Belediyesi işçilerini taşıyan Hüseyin Al idaresindeki 06 FM 5094 plakalı kamyonet, Ergen Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak şarampole devrildi.Kazada, sürücü ile Mehmet Akansel, Yusuf Bağmancı, Mehmet Bayakbaya, Nedim Başıbeyaz ve Recep Çiftçi yaralandı.Sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.