Kamyonet devrildi: 6 yaralı - KASTAMONU

- Devrilen kamyonetten detaylar - Yola savrulan eşyalar - Yaralılardan detaylar Kastamonu 'da kamyonet devrildi: 6 yaralıKASTAMONU (AA) - Kastamonu ’nun Hanönü ilçesinde inşaat işçilerini taşıyan kamyonetin devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.Ahmet Kariman idaresindeki 55 SB 319 plakalı kamyonet, Boyabat - Hanönü karayolunun 30. kilometresinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki boş alana devrildi.Kazada, sürücü ile araçtaki Bünyamin Kariman, Serkan Demirkaya, Bayram Çavuşoğlu, Dursun Demirkaya ve Halil İbrahim Sağer yaralandı.Yaralılar 12 Acil Servis ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.