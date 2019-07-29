Kamyonet devrildi: 5 yaralı - ANKARA

- Kaza alanından detay - Trafik polisinin çalışmaları - Görgü tanığını konuşması - Hastane acil servisinden detay Ankara 'da kamyonet devrildi: 5 yaralıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 HA 9570 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.
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