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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonet devrildi: 5 yaralı - ANKARA

Kamyonet devrildi: 5 yaralı - ANKARA

- Kaza alanından detay - Trafik polisinin çalışmaları - Görgü tanığını konuşması - Hastane acil servisinden detay Ankara 'da kamyonet devrildi: 5 yaralıANKARA (AA) - Ankara 'nın Çubuk ilçesinde kamyonetin devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 06 HA 9570 plakalı kamyonet, Cumhuriyet Mahallesi Ankara Bulvarı'nda devrildi.Kazada sürücü ile araçta bulunan 4 kişi yaralandı.Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların Suriye uyruklu olduğu öğrenildi.

Acil Servis Polis 

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