Kamyonet devrildi: 4 yaralı - TOKAT

: - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçtan detay - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri Tokat 'ta kamyonet devrildi: 4 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ta, bir kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yusuf Köse'nin kullandığı 42 AND 47 plakalı kamyonet, Tokat - Turhal karayolu Kalaycı köyü kavşağında, yoldan çıkarak boş tarlaya devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hüseyin, Ayşe ve Hüdanur Köse yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.