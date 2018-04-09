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09 Nisan 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonet devrildi: 4 yaralı - TOKAT

Kamyonet devrildi: 4 yaralı - TOKAT



: - Kaza yerinden görüntü - Kaza yapan araçtan detay - Polis ekiplerinin olay yerinde incelemeleri Tokat 'ta kamyonet devrildi: 4 yaralıTOKAT (AA) - Tokat 'ta, bir kamyonetin devrilmesi sonucu aynı aileden 4 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Yusuf Köse'nin kullandığı 42 AND 47 plakalı kamyonet, Tokat - Turhal karayolu Kalaycı köyü kavşağında, yoldan çıkarak boş tarlaya devrildi.Kazada, sürücü ile araçta bulunan Hüseyin, Ayşe ve Hüdanur Köse yaralandı.Yaralılar, ambulanslarla Turhal Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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