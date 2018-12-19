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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonet devrildi: 1 ölü, bir yaralı - KARABÜK

Kamyonet devrildi: 1 ölü, bir yaralı - KARABÜK

- Olay yeri detayları - Cep telefonu görüntüsü (yaralılar) Karabük 'te kamyonet devrildi: 1 ölü, 1 yaralıKARABÜK (AA) - Karabük 'te meydana gelen trafik kazasında bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ankara istikametinden Karabük 'e giden Cemal Küçük yönetimindeki 55 AK 342 plakalı kamyonet, Cumayanı köyü yakınlarında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi nedeniyle devrildi.Bir süre sürüklenen ve karşı şeride geçerek durabilen kamyonetin sürücüsü ile yanındaki Hüseyin Küçük yaralandı.Yaralılar, diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.Yaralılardan Hüseyin Küçük, burada yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kamyonet sürücüsünün ise sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

Trafik Kazası Sağlık Ekipleri Trol 

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