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06 Mart 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı

Kamyonet dereye uçtu: 2 yaralı

Deredeki araç ve yaralılar

( VAN ) VAN

Hastane Güvenlik Önlemi Gesi Direksiyon Trol 


- Van’ın Başkale ilçesinde kontrolden çıkan kamyonet dereye uçarken, 2 kişi de yaralandı. Alınan bilgilere göre kaza, Van-Hakkari karayolu üzerindeki Güzeldere bölgesinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu dereye uçtu. Kazada 2 kişi yaralanırken, araçta ise maddi hasar oluştu. Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulansla hastaneye kaldırıldı. (MSA-Y)
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