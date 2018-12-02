Kamyonet arkasında ölümüne yolculuk

-Bir süre kamyonet ile gitmeleri

-Ayaklarını yere sürtmeleri

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( ADANA )- Adana'da seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan ve zaman zaman ayaklarını sürüyen iki kişi görenleri hayrete düşürdü ADANA



- Adana'da seyir halindeki kamyonetin arkasına asılarak yolculuk yapan ve zaman zaman ayaklarını sürüyen iki kişi görenleri hayrete düşürdü. Yüreğir ilçesi, Atakent Mahallesinin en işlek caddelerinden birinde yaklaşık 60 kilometre hızla seyreden bir kamyonetin arkasına tutunan iki genç görenlerin dikkatini çekti. Zaman zaman ayaklarını asfaltta sürükleyerek ölüme davetiye çıkaran gençler bir süre böyle yolculuk yaptı. Yaklaşık bir kilometre boyunca süren tehlikeli yolculuk sürücünün gençleri fark etmesiyle son buldu. Sürücü kamyoneti durdurunca gençler, sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi. (FKE-

