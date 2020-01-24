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24 Ocak 2020 Cuma günü yayınlandı
Kamyondan hortumla mazot çaldılar İzle

Kamyondan hortumla mazot çaldılar İzle

Zanlıların emniyetten çıkartılması

Polis Dedektif Hırsız 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana'da iki ayrı kamyonun deposundan hortumla bin litreye yakın mazot çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı ADANA

- Adana'da iki ayrı kamyonun deposundan hortumla bin litreye yakın mazot çaldığı öne sürülen iki zanlı tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi, Süleyman Vahit Caddesi'nde gece kamyonunu park eden 2 şoför, sabah kalktıklarında yakıt depolarından mazot çalındığını fark edince polise başvurdu. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği dedektifleri başvuru üzerine hırsızlık olayının meydana geldiği adrese gidip araştırma başlattı. Polis yaptığı çalışmada olay yerinden ellerinde bidon olan iki kişinin gittiğini tespit etti. Polis kısa sürede bu şahısların daha önceden de hırsızlıktan suç kaydı bulunan Mustafa K.(34) ile Muhammed El Ş.(28) olduğunu tespit etti. Polis daha sonra zanlıları yaptığı çalışma sonrası yakaladı. Zanlıların iki kamyondan hortumla bin litreye yakın mazot çaldığı tespit edildi. Emniyette sorgulanan zanlılar sevk edildikleri adliyede tutuklandı.
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