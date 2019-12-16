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16 Aralık 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (2) - SAKARYA

Kamyonda çıkan yangın söndürülmeye çalışılıyor (2) - SAKARYA

- Söndürme çalışmalarından detay - İtfaiye ekiplerinin çalışmaları - Polis ekiplerinin vatandaşları uzaklaştırması - Polis ekipleri, çevrede doğal gaz hattının bulunması nedeniyle güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, AGDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek doğal gazı kesmek için çalışma başlattıSAKARYA (AA) - Sakarya 'da bir kamyonda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.Alınan bilgiye göre, Adapazarı ilçesi Hızırtepe Mahallesi'nde bir kamyonda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.Polis ekipleri, çevrede doğal gaz hattının bulunması nedeniyle güvenlik önlemi alarak vatandaşları uzaklaştırırken, AGDAŞ ekipleri de olay yerine gelerek doğal gazı kesmek için çalışma başlattı.Bölgede bulunan 4 katlı bir binadaki vatandaşlar ise yangının sıçrama riskine karşı tahliye edildi.İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışması devam ediyor.

Polis Karya Bild Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

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