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09 Eylül 2018 Pazar günü yayınlandı
Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Haberi

Kamyona çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti Haberi

olay yerinden detaylar

Acil Servis Adli Tıp 112 Acil Servis 

-adli tıptan görüntüler

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da otomobilin önünde seyreden kamyona çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 14. kilometresinde meydana geldi. Hüseyin Topal'ın kullandığı 63 ZH 337 plakalı otomobil, Hüseyin Ç. idaresindeki 63 B 6342 plakalı seyir halindeki kamyona arkadan çarptı. Kazada, yaralanan otomobil sürücüsü Topal, 112 acil servis ekiplerince kaldırıldığı Balıklıgöl Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu'na kaldırılan ceset, yapılan otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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