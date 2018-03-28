Kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

-Yaralıların otomobilden çıkarılması

-Ambulansa bindirilmeleri

-Hayatını kaybeden şahsa kalp masajı yapılması

-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi

-Detaylar



( BOLU ) BOLU



- Bolu’da, bir otomobilin yan yola giren kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Kaza saat 23:30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovadüzü Mahallesi istikametine seyir halinde olan Hasan Özşahin yönetimindeki 14 EG 291 plakalı kamyon yan yola girmek isterken, mahalleden merkez istikametine giden Nihat Koban yönetimindeki 06 FZ 8898 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kamyona yandan çarptı. Kaza sonrasında otomobilde bulunan sürücü 44 yaşındaki Nihat Koban, 42 yaşındaki Ahmet Öztürk, 43 yaşındaki Mürsel Çayır araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen 112 acil ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kaza kırım ekipleri şahısları araçtan çıkarttılar. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Öztürk ve sürücü Nihat Koban tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mürsel Çayır tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde ve hastanede sinir krizleri geçirdiler. Kaza sonrasında kamyon sürücüsü ise, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

