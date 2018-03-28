Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Mart 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı

Kaza yapan araçlar

Hastane Masaj Kırım Kalp Masajı Trol 

-Yaralıların otomobilden çıkarılması
-Ambulansa bindirilmeleri
-Hayatını kaybeden şahsa kalp masajı yapılması
-Yakınlarının sinir krizi geçirmesi
-Detaylar

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, bir otomobilin yan yola giren kamyona çarpması sonucu meydana gelen kazada, otomobilde bulunan 2 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Kaza saat 23:30 sıralarında Ovadüzü Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ovadüzü Mahallesi istikametine seyir halinde olan Hasan Özşahin yönetimindeki 14 EG 291 plakalı kamyon yan yola girmek isterken, mahalleden merkez istikametine giden Nihat Koban yönetimindeki 06 FZ 8898 plakalı otomobil kontrolden çıkarak kamyona yandan çarptı. Kaza sonrasında otomobilde bulunan sürücü 44 yaşındaki Nihat Koban, 42 yaşındaki Ahmet Öztürk, 43 yaşındaki Mürsel Çayır araçta sıkıştı. Olay yerine sevk edilen 112 acil ve Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı kaza kırım ekipleri şahısları araçtan çıkarttılar. Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ahmet Öztürk ve sürücü Nihat Koban tüm müdahalelere rağmen kurtarılamazken, Mürsel Çayır tedavi altına alındı. Hayatını kaybedenlerin yakınları olay yerinde ve hastanede sinir krizleri geçirdiler. Kaza sonrasında kamyon sürücüsü ise, gözaltına alındı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
İlgili Foto Galeriler
Doğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandıDoğuma giderken feci kaza: 7 kişi yaralandı
Özge'den Üzücü HaberÖzge'den Üzücü Haber
Şehit Kemikleri Toprak ÜstündeŞehit Kemikleri Toprak Üstünde
Şoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 YaralıŞoför Kalp Krizi Geçirdi: 4 Ölü, 34 Yaralı
Nevruz'u Kana BulayacaklardıNevruz'u Kana Bulayacaklardı
Manisa'da Şehir Merkezinde Korkutan DakikalarManisa'da Şehir Merkezinde Korkutan Dakikalar
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı