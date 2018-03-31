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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyon üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada Haberi

Kamyon üzerinde tehlikeli yolculuk kamerada Haberi

Kamyon kasamında yolculuk eden genç

( ORDU )- Ev eşyası taşıyan bir kamyonetin üzerinde güvenli olmayan nitelikte yolculuk yapan genci görenler şaşkınlığını gizleyemedi ORDU

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- Ordu’da kamyonet kasasında tehlikeli bir yolculuk yapan gencin görüntüsü kameralara yansıdı. Ordu-Ünye karayolu üzerinde kamyonetin kasasında eşyaların üzerinde tehlikeli bir şekilde yolculuk eden genci gören araç sürücüleri şaşkınlığını gizleyemedi. Ev eşyalarını güvenliksiz bir şekilde istif ederek trafiğe çıkan kamyonet trafikte hızla ilerlerken özellikle virajlarda hafif savrulmasına rağmen gencin hiçbir tepki vermeden elinde telefonuyla oynaması ilginç görüntüler oluşturdu. Bu anları Ordu’ya yolculuk yapan vatandaş cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi.
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