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11 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

Kamyon üstünde tehlikeli yolculuk kamerada

tehlikeli yolculuktan görüntü

( ANTALYA -ÖZEL) ANTALYA

Kamyon Kasası Kamera Cep Telefonu Tehlikeli Yolculuk 


- Antalya'da kamyonun kasasında metrelerce yükseklikteki yükün üzerinde yolculuk yapan iki adam yürekleri ağza getirdi. Antalya'da iki adam, kamyonun kasasına metrelerce yükseklikte dizilmiş yüklerin üzerinde yolculuk etti. Adeta balık istifiyle dizilmiş yüklerin şans eseri yola devrilmemesi olası bir faciayı önledi. Sorumsuz sürücü, adamları metrelerce yükün üzerinde yolculuk ettirerek hem kendilerinin hem de trafikteki diğer sürücülerin canını hiçe saydı. Kamyon kasasında yapılan ölümüne yolculuk anları yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi. Görüntülerde kamyon kasasındaki metlerce yüksekliğin tepesinde duran adamlar tehlikeli bir biçimde seyahat ediyor.
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