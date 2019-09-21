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21 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyon, ticari taksiyle çarpıştı: 5 yaralı - KASTAMONU

Kamyon, ticari taksiyle çarpıştı: 5 yaralı - KASTAMONU

- Kaza yerinden detay görüntü - Yaralıların yakınlarının olay yerine gelmesiKamyon, ticari taksiyle çarpıştı: 5 yaralıKASTAMONU (AA) - Kastamonu 'da ticari taksinin kamyonla çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir kamyon, Hasan Daban'ın (23) kullandığı 37 T 0502 plakalı ticari taksi ile Kastamonu - Daday kara yolunun üçüncü kilometresinde çarpıştı.Kazada, ticari taksinin sürücüsü ile araçtaki Bahar (23), Fatma (60), Yusuf Eymen (1) ve Hüseyin Daban (63) yaralandı.Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun ağır olduğu öğrenildi.Jandarma, kaza sonrası kamyonuyla olay yerinden kaçtığı iddia edilen sürücüyü bulmak için çalışma başlattı.

Ticari Taksi 

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