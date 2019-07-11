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11 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamyon tekerleğinin çarptığı minik Doğukan, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Kamyon tekerleğinin çarptığı minik Doğukan, hastanede yaşam mücadelesi veriyor

Olay yerinden görüntü

Hastane Yaşam Mücadelesi Beyin Kanaması Ameliyat Irak 

-Görgü şahidi ile röp
-Minik Doğukan'ın fotoları
-Baba ile röp
-Hastaneden görüntüler
-Detay

( İSTANBUL ) -- Feci kazada beyin kanaması geçiren Doğukan'ın Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor- Minik Doğukan'ın babası Gökhan Ağım, "Bu işin peşini bırakmayacağım" İSTANBUL

- Arnavutköy'de kamyon tekerleğinin çarptığı 5,5 yaşındaki Doğukan Ağım, yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor. Çocuğun yanında bir an olsun ayrılmayan acılı baba Gökhan Ağım ise tekerleğin nereden ve nasıl geldiğinin bulunması için yetkililerden yardım istedi. Edinilen bilgilere göre olay dün öğlen saatlerinde Arnavutköy Haraççı Sazlıbosna yokuşunda meydana geldi. Hastaneye gitmek üzere evden çıkan Sakine Ağım ve 5,5 yaşındaki çocuğu Doğukan, yol kenarında baba Gökhan Ağım'ı beklemeye başladı.
Bu sırada yokuştan gelen bir kamyondan çıktığı tahmin edilen tekerlek, minik Doğukan ve annesinin üzerine geldi. Anne son bir hamle ile tekerlekten kaçmaya çalışsa da dev tekerlek minik Doğukan'a çarptı. Feci şekilde yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen Doğukan, arkadan gelen bir başka otomobille hemen hastaneye kaldırıldı. Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan minik Doğukan'ın yoğun bakımda yaşam mücadelesi sürüyor. Minik Doğukan'ın acılı anne ve babası ise bir an olsun çocuklarının yanından ayrılmıyor. Yaşanan olayı İHA'ya anlatan baba Gökhan Ağım, "Dün oğlumu hastaneye götürecektim. İş yerinden izin aldım çıktım. Annesi aşağı yol kenarına getirip beni beklerken maalesef bu olay yaşandı. Kulağında bir sıkıntı vardı. Bugün ameliyat olacaktı. Ona girmeden bu duruma düştü. Bu tekerlek nereden çıktı, bir yerden mi fırladı, bunu kim yaptı mutlaka bulunmasını istiyorum. Şu anda durumu kritik yoğun bakımda. Hocalarımız 24 saat içinde beyin kanaması ilerleyebilir de durabilir de dediler. Şu an yoğun bakımda" şeklinde konuştu.
Yetkililerden yardım isteyen Ağım, "Şikayetçiyim. Karakola başvurduk Bunun peşini bırakmayacağım" ifadelerini kullandı. Anne Sakine Ağım ise, "Eşimi bekliyordum. Gelecekti oğlumu hastaneye götürecekti. Bir anda tekerleğin geldiğini fark ettim. Onu kurtarmaya çalışırken tekerlek vurdu zaten yere düştü. Bir araba durdu önümde hastaneye götürdü" diye konuştu.
Olayın görgü şahidi Onur Özden ise "Seyir halindeki kamyonun tekerleği çıktı. Bu tarafa gelen bir aile vardı. Anne ve çocuk. Çocuğa çarptı. Çok hızlı oldu. Arkadan gelen bir araç vardı. Çocuğu alıp hastaneye götürdü" şeklinde konuştu.
(UK-MD-ÖFA
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