Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
09 Mart 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyon sürücüsünün tehlikeli yolculuğu - ADANA Video

Kamyon sürücüsünün tehlikeli yolculuğu - ADANA Video

- Aşırı yüklü kamyonun otoyolda ilerlemesi - Kamyonun yön levhalarını teğet geçmesiKamyon sürücüsünün tehlikeli yolculuğuADANA (AA) - Adana 'da aşırı yüklü kamyonun otoban içerisindeki yön levhalarını teğet geçtiği anlar kameralara yansıdı.Havalimanı çıkışından Mersin istikametine seyreden üzeri brandayla kaplı aşırı yüklü 33 P 6245 plakalı kamyon trafikte tehlike oluşturdu.Otoban içerisindeki üst geçit ve yön levhalarını teğet geçen kamyon sürücüsü, adeta kazaya davetiye çıkardı.Bir süre bu şekilde ilerleyen sürücü, daha sonra gözden kayboldu.Sürücünün tehlikeli yolculuğu kameralar tarafından kaydedildi.

Kamera Üst Geçit 

İlgili Foto Galeriler
Yetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası GörüntüleriYetenek Sizsiniz Türkiye Jürisi Kamera Arkası Görüntüleri
Sosyal Medyada Bayan PaylaşımlarıSosyal Medyada Bayan Paylaşımları
Doksanlar Dizisi Kamera Arkası GörüntüleriDoksanlar Dizisi Kamera Arkası Görüntüleri
Şehit Babaya Gözyaşlı VedaŞehit Babaya Gözyaşlı Veda
Ankarada Dev Uyuşturucu OperasyonuAnkarada Dev Uyuşturucu Operasyonu
Jandarma O Evleri Tek Tek ArıyorJandarma O Evleri Tek Tek Arıyor
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı