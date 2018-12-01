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01 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyon şasesinde yaklaşık 40 kilogram eroin yakalandı - VAN Video

Kamyon şasesinde yaklaşık 40 kilogram eroin yakalandı - VAN Video



: - Narkotik köpeği arama yapması - Uyuşturucunun çıkarılması - Uyuşturucudan detaylarKamyon şasesinde yaklaşık 40 kilogram eroin yakalandıVAN (AA) - Van 'ın Edremit ilçesinde, kamyon şasesine gizlenmiş halde yaklaşık 40 kilogram eroin ele geçirildi.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kurubaş mevkisinde oluşturulan arama noktasında şüphe üzerine durdurulan C.B'nin kullandığı 23 HL 122 plakalı kamyonda arama yaptı.Narkotik köpeği "Şila"nın kullanıldığı aramada, aracın şasesine 88 paket halinde gizlenmiş 39 kilo 960 gram eroin bulundu.Sürücü C.B, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak" ve "uyuşturucu nakletmek" suçundan gözaltına alındı.

Uyuşturucu Akalan Eroin 

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