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05 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyon şarampole devrildi: 1 ölü - KÜTAHYA Video

Kamyon şarampole devrildi: 1 ölü - KÜTAHYA Video

- Ekiplerin şarampole devrilen kamyon çevresinde inceleme yapması - kamyonda sıkışan cesedin çıkarılıp tabuta koyulması Kütahya 'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölüKÜTAHYA (AA) - Kütahya 'da kamyonun şarampole devrilmesi sonucu, 1 kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Osman Torun yönetimindeki 07 AAT 957 plakalı sebze yüklü kamyon, Kütahya - Eskişehir kara yolunun 22. kilometresinde virajı alamayarak şarampole devrildi.Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan Hasan Ürkmez olay yerinde yaşamını yitirdi. Sürücü Torun ise olaydan yara almadan kurtuldu.Ürkmez'in cesedi, AFAD ve itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden çıkarılarak Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi (KSBÜ) Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.Kaza yapan kamyonun Antalya'dan Sakarya'ya sebze taşıdığı öğrenildi.

Sebze Yüklü Kamyon Karya 

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