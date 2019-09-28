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28 Eylül 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Kamyon kasası sel sularında böyle sürüklendi İzle

Kamyon kasası sel sularında böyle sürüklendi İzle

dorsenin sel sularında sürüklenmesi

( ARTVİN )- Borçka'daki selin sürüklediği kamyon kasası Hopa'ya işte böyle ulaştı ARTVİN

Kamyon Kasası Kamera Şiddetli Yağış Hasar Tespit Cep Telefonu 


- Artvin'in Borçka ilçesinde gece boyu etkili olan şiddetli yağışlar sel ve su baskınlarına neden oldu.Borçka-Hopa Karayolu üzerinde bulunan Küçükköy mahallesinde Çığhala Deresi şiddetli yağışlar sonrası taşarken, taşkınlar sonucu çok sayıda iş yeri ve mahalle camisi zarar gördü. Bölgede hasar tespit çalışması başlatılırken, dere sularının taşması sonucu dere sularına kapılan bir kamyon kasası Borçka'ya 26 km mesafedeki Artvin'in sahil ilçesi Hopa'ya kadar ulaştı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.
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