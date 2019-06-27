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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı - TEKİRDAĞ Haberi

Kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralı - TEKİRDAĞ Haberi



: - Kaza mahali - Yaralının çıkarılması - Kaza yapan tırların yoldaki durumları** Tır sürücüsünün araçtan çıkarılarak ambulansa alınması. Tekirdağ 'da kamyon ile tır çarpıştı: 2 yaralıTEKİRDAĞ (AA) - Tekirdağ 'ın Malkara ilçesinde tırla kamyonun çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığına ait Barış Dinçer'in (31) kullandığı 59 AJ 611 plakalı kamyon ile Ali Tan (49) yönetimindeki 59 ZD 374 plakalı tır Kavakçeşme Mahallesi çıkışında çarpıştı. Kamyon çarpışmanın etkisiyle devrildi.Çevredekilerin haber vermesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.Dinçer, sağlık ekipleri tarafından araç içinden çıkarılırken, diğer sürücü Tan, Malkara İtfaiye İstasyon Amirliği Kaza Kırım ekibi tarafından yarım saatlik çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak ambulansla Malkara Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan Malkara - Şarköy yolu araçların kaldırılması sonucu normale döndü.

Polis Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

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