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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - BOLU Video

Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - BOLU Video

- Kaza yapılan yer - Kaza yapan araçlar - Ekiplerin kurtarma çalışması - Yaralının sıkıştığı yerden çıkartılması - Yaralının ambulansa taşınmasıKamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralıBOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli kesiminde kamyon ile tırın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.Otoyoldan İstanbul istikametine seyreden Tuncay B. idaresindeki 34 CBA 083 plakalı kamyon, Bolu Dağı Tüneli çıkışı Düzce kesiminde önünde seyreden Osman Ş. yönetimindeki tıra arkadan çarptı.Çarpmanın etkisiyle kamyon sürücüsü araç içerisinde sıkıştı.İhbar üzerine kazanın ardından olay yerine sağlık, polis, jandarma ve Bolu ve Düzce'den itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler tarafından yaklaşık bir süren çalışmanın ardından kamyon sürücüsü sıkıştığı yerden kurtarılarak, ambulansa taşındı.Yapılan müdahalenin ardından kamyon sürücüsü Tuncay B. Düzce'de bir hastaneye kaldırıldı.

Polis Hastane Jandarma 

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