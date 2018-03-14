Kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralı - BATMAN

- Batman 'da kamyon ile tır çarpıştı - 1 yaralı - Kaza yerinden detaylar - İtfaiye ve sağlık ekiplerinin çalışmaları - Kaza yapan kamyon ve tırdan detaylar - Şoförün araç içindeki eşyaları Batman 'da kamyon ile tır çarpıştı: 1 yaralıBATMAN (AA) - Batman 'da kamyon ile tırın çarpışması sonucu bir kişi ağır yaralandı.Alınan bilgiye göre, Ramazan Dağ yönetimindeki 47 KL 086 plakalı kum yüklü tır, eski havaalanı kavşağında, sürücüsü öğrenilemeyen 72 AB 121 plakalı beton pompa kamyonuna çarptı.Kazada tır içerisinde sıkışan sürücü Dağ, itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan Dağ'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.Yaklaşık 30 dakika ulaşıma kapanan yol, araçların çekilmesinin ardından açıldı.