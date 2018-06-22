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22 Haziran 2018 Cuma günü yayınlandı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - ADANA

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı - ADANA

- Sıkışan yaralıların araçtan çıkarılması - Sağlık ekiplerinin yaralılara müdahale etmesi - Yaralıların ambulansa bindirilmesi - Otomobilin yola savrulan parçaları - Kazaya karışan kamyonADANA (AA) - Adana 'da bir kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Mehmet Sarıoğlu idaresindeki 33 PG 824 plakalı kamyon, merkez Seyhan ilçesi Hipodrom Kavşağı'nda Metin Erdoğan'ın kullandığı 01 AAR 138 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü Metin Erdoğan ile aynı araçta bulunan Tayfun Karadeniz, Buğra Dağlı, Şeyma Toklu ve ismi öğrenilemeyen bir kadın yaralandı.Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan iki kişi, Adana Büyükşehir Belediyesi CANKUR ekiplerinin yarım saat süren çalışmasının ardından araçtan çıkartıldı.İlk müdahaleleri sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra kentteki bazı hastanelere kaldırıldı.Kaza nedeniyle bir süre yan yoldan sağlanan trafik, belediye ekiplerinin temizleme çalışmasının ardından normale döndü.

Hastane Bild Sağlık Ekipleri 

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