Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
01 Mart 2020 Pazar günü yayınlandı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Kaza yerinden görüntü

Polis Jandarma Trafik Kazası Bild 

-Kazaya karışan kamyon ve otomobilden görüntü
-Polis ekiplerinden görüntü
-Genel ve detay

( KONYA ) KONYA

- Konya'nın Ereğli ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza, saat 20.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Hortu Mahallesi Emirgazi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. idaresindeki 31 FC 995 plakalı otomobil ile L.Y.’nin kullandığı 42 L 6724 plakalı kamyon çarpıştı. Kazada yaralanan 31 FC 995 plakalı otomobilin sürücüsü M.U. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan 4 kişi yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Samsun'da Korkunç KazaSamsun'da Korkunç Kaza
Süleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le BayramlaştıSüleyman Soylu Muş'ta Mehmetçik'le Bayramlaştı
Feci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldıFeci kaza: Hız kadranı 170 kilometrede takılı kaldı
İstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdiİstanbul'da dehşet! Rus sürücü refüje girdi
Öğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar varÖğrenci servisi kaza yaptı! Ölü ve yaralılar var
Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı Liselileri taşıyan tur otobüsü devrildi: 1 ölü 26 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı