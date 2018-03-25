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25 Mart 2018 Pazar günü yayınlandı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı Video

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 Yaralı Video

Kazanın görüntülenmesi

İlk Müdahale Bild 

-Yaralının ambulansa taşınması
-Detaylar

( KASTAMONU -ÖZEL) KASTAMONU

- Kastamonu’nun Daday ilçesinde kamyon ile otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Daday’a bağlı Merkez Mahallesi Cumhuriyet Caddesinde Kastamonu istikametinden Daday istikametine seyir halinde olan Turhan T. yönetimindeki 37 AC 552 plakalı kamyon, tali yoldan anayola çıkan Ahmet K. idaresindeki 37 PD 627 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisi ile adeta hurdaya dönen otomobilde sıkışan araç sürücüsü Ahmet K. (38) ve yanında bulunan Fehmi T. (65) ağır yaralandı. Sıkıştıkları yerden itfaiye ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kurtarılan yaralılar, olay yerinde bekleyen 112 Acil Servis ekiplerince Daday Devlet Hastanesine kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ardından Kastamonu Devlet Hastanesine sevk edildi.
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