Kamyon ile otomobil çarpıştı: 2 ölü - BALIKESİR

: - Olay yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan detaylar - Jandarma ekiplerinin çalışmaları Balıkesir 'de trafik kazası: 2 ölüBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Balya ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpışması sonucu iki kişi öldü.Alınan bilgiye göre, İbrahim B. idaresindeki 10 ZH 220 plakalı kamyon, Balya - Balıkesir karayolunun 3. kilometresinde Adil Uygur yönetimindeki 10 AU 474 plakalı otomobille çarpıştı.Kazada, otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Havva Uygur hayatını kaybetti.Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan karayolu, ekiplerin çalışmasının ardından trafiğe açıldı.Kamyon şoförü İbrahim B, gözaltına alındı.