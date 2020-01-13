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13 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı

Kamyon ile otomobil çarpıştı: 1’i ağır 6 yaralı

-Kazadan detay

( SİVAS )- Sivas’ta kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. SİVAS

İlk Müdahale Polis Hastane Bild Sağlık Ekipleri 


- Sivas’ta kamyon ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre kaza Sivas-Erzincan karayolu Durulmuş Köyü girişinde meydana geldi. Sivas istikametinden Hafik ilçesi yönüne doğru ilerleyen A.R.Ö idaresindeki 58 ABD 228 plakalı otomobil henüz bilinmeyen bir neden ile C.E idaresindeki 58 FP 753 plakalı kamyonla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma sonrası kazada C.E, M.V, D.G, O.A, B.T VE A.Ö yaralandı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile kentte bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. (OE-GF-
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