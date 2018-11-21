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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Kamyon ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

Kamyon ile beton mikseri çarpıştı: 2 yaralı

Olay yerine gelen ambulans ekipleri detay

Polis Jandarma Beton Mikseri Hafriyat Kamyonu Polis Ekipleri 

-İtfaiye ekipleri yanan hafriyat kamyonu soğutma çalışmasından detay
-Beton mikseri kamyondan detay
-Hafriyat kamyon dorsesinden yola dökülen çakıl taşlarından detay
-Olay yerine gelen trafik polis ekipleri ve jandarma ekipleri
-Olay yerine gelen itfaiye ekipleri

( BATMAN ) BATMAN

- Batman-Silvan yolunda hafriyat kamyonu ile beton mikseri çarpıştı. Kazada, hafriyat kamyonu uçuruma yuvarlanarak alev alırken, 2 kişi yaralandı. Kaza, Batman-Silvan yolu Bıçakçı köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 13 AAB 296 plakalı hafriyat kamyonu ile 72 BD 729 plakalı beton mikseri çarpıştı. Çarpışma esnasında hafriyat kamyonu yoldan çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada Caner Sezgin (30) ve Fırat Elmas (28) yaralandı. Yaralılar, Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (OA-MP-Y)
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