Kamyon içinde ısınmak için yaktığı tüp sonu oldu Video

-Ambulanstan ve polis ekiplerinden görüntü

-Kamyon içinde ekiplerin çalışmaları

-Anne ve babasından görüntü

-Annesinin feryatları

-Piknik tüpünden görüntü

-Kamyondan detay

-Annesinin feryatları ve birbirlerine sarılmaları

-Savcının inceleme yapması

-Kapının açılmaya çalışılması

-Ölen gencin küçük kardeşinden görüntü

-Cesedin çıkarılması ve cenaze aracına konulması

-Polislerin küçük çocuğu zapt etmeye çalışması

-Detaylar

-Ölen gencin fotosu



( KARABÜK )- 21 yaşındaki genç kamyon içinde yanarak can verdi- Gencin ailesinin feryatları yürekleri dağladı KARABÜK



- Karabük’te park halindeki kamyonda çıkan yangını müdahale eden ekipler, yanmış erkek cesedi ile karşılaştı. 21 yaşındaki Seyfullah Yaka’nın eve giremeyince kendilerine ait kamyona girerek ısınmak için yaktığı piknik tüpünden çıkan yangın sonrası hayatını kaybettiği tespit edildi. Edinilen bilgiye göre olay sabaha karşı saat 04.00 sıralarında merkeze bağlı Kayabaşı mahallesi Karadeniz Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halinde bulunan 52 K 5979 plakalı kamyondan dumanlar çıktığını fark eden bir kişi durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine olay yerine gelen Karabük Belediyesi ekipleri ön kısmı alev alan kamyona müdahale ederek söndürdü. Bu sırada kamyonun iç kısmına bakan ekipler içerinde yanmış bir erkek cesedi ile karşılaştı. “ Birbirlerine sarılıp ağladılar” Ekipler olay ilgili kamyon içersinde yanan erkek cesedinin kimliğini belirlemek için çalışma yaparak, plaka üzerinden kamyonun sahibine ulaştı. Kısa sürede eşi ve çocukları ile olay yerine gelen kamyonun sahibi Recep Yaka, yanan cesedin oğullarına ait olunca feryat etti. Acılı anne, ‘Ben bir saattir battaniye zannediyorum onu” diyerek sinir krizleri geçirdi. Hayatını kaybeden gencin annesinin feryatları yürekleri dağlarken, abisini görmek isteyen 9 yaşındaki küçük erkek kardeşini ise polisler ikna etmeye çalıştı. Hayatını kaybeden gencin anne ve babaları ile kardeşleri yaşanan olaydan dolayı birbirlerine sarılarak gözyaşlarına boğuldu. “ Isınmak için yakmış” Olay Yeri İnceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada bir gün boyunca arkadaşları ile birlikte olduğu öğrenilen Seyfullah Yaka’nın evine gitmeyip uyumak için kendilerine ait kamyona bindiği ve içeride bulunan piknik tüpünü yakarak ısınmaya çalıştığı ve daha sonra uykuya daldığını belirledi. Piknik tüpün devrilmesi sonrası çıkan yangın ve dumandan etkilenerek öldüğü tahmin edilen gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili olarak geniş çağlı soruşturma başlatıldı.

