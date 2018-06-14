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14 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Kamyon elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü - BALIKESİR

Kamyon elektrikli bisiklete çarptı: 1 ölü - BALIKESİR

- Olay mahallinden detay görüntülerBALIKESİR (AA) - Balıkesir ’in Bandırma ilçesinde kamyonun elektrikli bisiklete çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, S.E. (25) idaresindeki 10 AAF 663 plakalı kamyon, Bandırma - Çanakkale karayolu Koroozman mevkisinde aynı yöne giden Sait Karatay'ın (54) kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.Kazada Karatay hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle karayolu bir süre trafiğe kapatılırken araçların kaldırılmasının ardından yol tekrar ulaşıma açıldı.Kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Akkale Elektrikli Bisiklet Bisiklet 

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