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28 Mayıs 2019 Salı günü yayınlandı
Kamyon devrildi: 2 yaralı - VAN

Kamyon devrildi: 2 yaralı - VAN



: - Kamyon devrildi - 2 yaralı - UMKE ve jandarma ekiplerinin kaza yerine ulaşması - Devrilen kamyonun içindeki yaralıları kurtarma çalışmalarıVAN (AA) - Van 'ın Gürpınar ilçesinde kamyonun devrilmesi sonucu 2 kişi ağır yaralandı.Mevlüt Bardakçı yönetimindeki 34 AJ 1391 plakalı kamyon, Köprüler Mahallesi yakınlarında yoldan çıkarak devrildi.Araçta sıkışan ve ağır yaralanan sürücü Bardakçı ile yanındaki Yunus Bozkurt, AFAD ekiplerince bulundukları yerden çıkarıldı.UMKE ve jandarma ekipleri de bölgeye sevk edildi.Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İlk Müdahale Jandarma 

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