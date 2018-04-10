Kamyon dere yatağına devrildi: 1 ölü - KOCAELİ Video
- İtfaiye ekiplerinin dere yatağına devrilen kamyonda arama yapması - İtfaiye ekiplerinin sürücünün cesedini ambulansa taşınması - Yolu kapatan demir bariyerlerin itfaiye ekipleri tarafından yoldan kaldırılması - İtfaiye ekiplerinin devrilen kamyon çevresinde çalışması Kocaeli 'de kamyon dere yatağına devrildi: 1 ölüKOCAELİ (AA) - Kocaeli 'nin İzmit ilçesinde, gübre yüklü kamyonun dere yatağına devrilmesi sonucu sürücü hayatını kaybetti.Alınan bilgiye göre, Sepetçi Mahallesi Sepetçiler Yolu'nda, Kenan Yazıcı (57) idaresindeki 54 DJ 168 plakalı gübre yüklü kamyon, yokuş aşağıya indiği sırada kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.Hızını alamayan kamyon, yaklaşık 50 metre yükseklikten Bıçkıderesi yatağına devrildi.Kazayı görenlerin haber vermesiyle itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.İtfaiye ekipleri, sürücü Yazıcı'yı kamyonda sıkıştığı yerden çıkardı.Yaşamını yitirdiği belirlenen Yazıcı’nın cenazesi, Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.